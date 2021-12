B1: Montale ospita l'Angelini Cesena per cercare la nona vittoria di fila

L’, reduce dalla splendida vittoria sul campo di Imola, sta già preparando la 9ª giornata di campionato, la quinta casalinga della propria stagione per quanto riguarda il Campionato Nazionale di. Le nerofucsia potranno contare sul supporto dei tifosi nerofucsia, anche per questa sfida contro L’. Di seguito le modalità di prenotazione e acquisto dei tagliandi d’ingresso.

La gara tra Emilbronzo 2000 Montale ed Elettromeccanica Angelini Cesena si disputerà a porte aperte, ma con una capienza limitata al 60% di presenze. Secondo le disposizioni della Federazione Italiana Pallavolo nonché degli organi competenti, l’accesso sarà consentito previa prenotazione dei posti, la quale dovrà avvenire con una mail (stampavolleymontale@gmail.com) oppure contattando il 3288113070. Al momento della prenotazione, che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14:00 di domenica 12 dicembre, basterà indicare nome e cognome.

Per l’accesso al palazzetto sarà necessario essere muniti di Green Pass. Per chi non riuscirà a esser presente al palazzetto, la società nerofucsia ha predisposto la trasmissione in streaming del match sul canale YouTube “Pallavolo Montale”, con la telecronaca di Giovanni Cristiano.