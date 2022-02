B1: l'Emilbronzo 2000 Montale torna in campo a distanza di due mesi

L’Emilbronzo 2000 Montale, dopo quasi due mesi, è pronta a tornare in campo. All'orizzonte c'è la 16ª giornata di campionato, la quinta in trasferta della propria stagione per quanto riguarda il Campionato Nazionale di Serie B1 femminile girone “D”. Le nerofucsia potranno contare sul supporto dei tifosi nerofucsia, anche per questa trasferta contro la Fos Wimore Centro Volley Reggiano.

Di seguito le modalità di prenotazione e acquisto dei tagliandi d’ingresso. La gara si disputerà sabato 12 febbraio 2022 (ore 20:30) a porte aperte, ma con una capienza limitata al 60% di presenze. L'impianto è quello della "Nuova Palestra Polivalente" di Reggio Emilia. Secondo le disposizioni della Federazione Italiana Pallavolo nonché degli organi competenti, l’accesso sarà consentito previa prenotazione dei posti, la quale dovrà avvenire con una mail oppure contattando il 3288113070. Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento dei quaranta tagliandi prenotati (limite imposto dalla società ospitante).

Al momento della prenotazione, che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18:00 di venerdì 11 febbraio, basterà indicare nome e cognome. Per l’accesso al palazzetto sarà necessario essere muniti di Super Green Pass. Per chi non riuscirà a esser presente al palazzetto, la società di casa ha predisposto la trasmissione in streaming del match sul canale YouTube “Centro Volley Reggiano”.