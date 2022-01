B1: nuove positività nella Pallavolo Montale, si va verso il rinvio del match contro Cremona

Ladel volley femminile è letteralmente funestata dai contagi da covid-19. I casi di positività si riscontrano in tantissime formazioni, non ultima purtroppo l’, capolista solitaria dela punteggio pieno. Ecco cosa ha fatto sapere la società in queste ultime ore: “In giornata abbiamo ricevuto comunicazione di una nuova positività nel gruppo squadra. Dal momento che il numero delle positività è superiore a tre, la società oggi stesso ha richiesto lo spostamento del match dell’8 gennaio contro l’Esperia Cremona. Si avrà una comunicazione ufficiale, presumibilmente, lunedì 3 gennaio”. L’incontro sarebbe stato il primo delper la formazione emiliana, oltre che l’ultimo del girone d’andata.