B1: nuovo stop della Fipav, per Montale salgono a 5 le partite da recuperare

Non c’è pace per la pallavolo. Arriva una nuova decisione dellache prolunga lo stop dei campionati, inizialmente fissato al 23 gennaio, fino alincluso. Si allungano a cinque le partite da recuperare per l’, che come il resto delle squadre facenti parte del girone “D” di Serie B1 femminile, potrà tornare in campo solamente nel week-end del 12-13 febbraio, salvo recuperi che potrebbero essere inseriti nella settimana che va dal 7 all’11 febbraio.

Nerofucsia che, come già accaduto per il provvedimento precedente, potranno comunque continuare ad allenarsi, ma che potranno tornare in campo per un match ufficiale solamente sabato 12 febbraio (ore 20:30) sul campo della Fos WiMORE CVR (16ª giornata). Diventano dunque cinque le gare da recuperare per Montale: le trasferte di Cremona e Gossolengo (rispettivamente 11ª e 12ª giornata) oltre che la sfida interna contro Alseno (13ª giornata), e a seguire le gare contro Forlì (14ª in trasferta) e Ostiano (15ª in casa).