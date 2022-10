B1: primo punto stagionale per il Volley Modena che sfiora il colpaccio con Cesena

È arrivata un’altra sconfitta per il Volley Modena, ma quella di ieri sera contro l’Angelini Cesena ha un sapore un po’ più dolce per via del primo punto conquistato in campionato (girone D della B1). Le ragazze di coach Montaldi hanno dato filo da torcere alle romagnole, dimostrando di poter rimontare anche situazioni molto complicate, come avvenuto nel primo set. Cesena si ritrova con un incoraggiante vantaggio da gestire (10-3), poi Modena approfitta del black-out improvviso delle ospiti e si porta a casa il parziale per un 1-0 pieno di entusiasmo.

L’inizio del secondo parziale, sul turno al servizio di Parise, è firmato Cesena (0-6), Calisesi brilla in difesa e le fast di Gennari vanno giù (5-10); Caniato presidia bene a muro (12-17), poi Benazzi mette pressione in battuta e le bianconere allungano fino alla parallela di Parise che chiude il parziale 15-25. Il terzo set inizia in equilibrio fino al primo strappo cesenate firmato Parise (3-6); Benazzi alterna attacchi potenti a pallonetti astuti (6-10); D’Aurea è protagonista sul finale di set con diversi mani out (14-23), l’errore di Modena consegna il set alle bianconere 14-24. La quarta frazione ricalca l’andamento della prima: Cesena si porta avanti (4-10), poi subisce un break da parte delle padrone di casa (12-11) e coach Lucchi chiama time out; entra Polletta al posto di D’Aurea, si procede punto a punto, ma Modena alza l’asticella della difesa e si porta avanti 21-17; Parise tenta la rimonta (21-20) ma Modena allunga nuovamente fino all’ace finale del 25-21.

Si va al quinto set e il muro di Caniato apre subito le danze, D’Aurea dalla prima linea non perdona (2-6) e Gennari in fast è micidiale (3-11); Modena tira fuori dal cilindro difese incredibili e rosicchia qualche punto ma c’è Benazzi a firmare l’8-14; brividi sul finale dopo l’errore al servizio di Di Arcangelo con le modenesi che soffiano sul collo delle bianconere e arrivano fino al 13-14, poi Benazzi non ci sta e da posto quattro tira in diagonale e archivia set e match 13-15. A livello individuale, splendida la prova di Tonello con i suoi 24 punti all’attivo. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-ANGELINI CESENA 2-3 (25-23, 15-25, 14-25, 25-21, 13-15)

MODENA: Cigarini 12, Coccoli, Kraja 7, Malenotti (L1), Quinteros, Tonello 24, Garavaglia, Lorenzi 5, Martinato 6, Fiore 8; ne: Dangiolella (L2), Amatucci, Boscani, Malovic. All. Montaldi.

CESENA: Di Arcangelo 1, Caniato 6, Evangelisti (L2), Calisesi (L1), Gennari 15, Parise 19, D’Aurea 10, Benazzi 25, Polletta 1, Conficoni, Pasini, Bellini; ne: Guardigli. All. Lucchi.