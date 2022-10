B1: San Damaso troppo altalenante in Umbria, contro Trevi finisce 0-3

Il buon punto ottenuto una settimana fa aveva fatto sperare in una trasferta diversa per la Tieffe ZeroSystem San Damaso. La formazione modenese è giunta al PalaGallinella di Trevi per affrontare una Lucky Wind ancora stordita (0-3 all’esordio contro Imola), ma il risultato non l’ha certo premiata. Le umbre hanno dimostrato di avere una marcia in più, regolando la formazione di coach Andreoli in tre set.

Discreto il primo, in cui San Damaso ha comunque totalizzato 19 punti, mentre molto buono è stato il terzo, combattuto come non mai (Trevi l’ha spuntata di misura). Andrà invece dimenticata in fretta la seconda frazione di gioco: non ha funzionato alcun automatismo e le emiliane sono state punite con un severo 25-9. La Tieffe è più Dottor Jeckyll o Mister Hyde? Forse lo si scoprirà fra una settimana, quando San Damaso tornerà tra le mura amiche della Palestra Bortolamasi per affrontare un avversario alla disperata ricerca di punti, la Clementina 2020 ancora ferma a quota zero.

Nella classifica del girone D, al contrario, le modenesi hanno un punto all’attivo. Da sottolineare, per quel che riguarda la prestazione di ieri, le buone prove di Marta Semprini e Francesca Venturelli, capaci di conquistare entrambe 7 punti complessivi. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-PALLAVOLO SAN DAMASO 3-0 (25-19, 25-9, 25-23)

TREVI: Radi, Della Giovampaola 4, Formenti, Tiberi 1, Lillacci (L1), Capezzali 1, Ba, Giordano 2, Castellucci 11, Fiorini 9, Porcu, Canuti 11, Coresi (L2), Casareale 9. All. Ricci

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli 7, Credi 2, Guerra, Selmi, Tesini 2, Bellei 1, Baldoni 2, Pecorari 11, Montorsi (L), Raineri, Borelli (L), Semprini 7. All. Andreoli