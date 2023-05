B1. San Damaso chiude la stagione con un bel successo: Corridonia si arrende dopo 4 set

Squadra in casa

Squadra in casa Tieffe San Damaso

La Tieffe Zerosystem San Damaso chiude nel migliore dei modi la sua stagione in B1, nonostante una retrocessione già certificata da tempo. Nell’ultima gara di campionato e di fronte al proprio pubblico, le modenesi hanno battuto in rimonta la Corplast Corridonia che aveva un disperato bisogno di punti per salvarsi. Il 3-1 della squadra di casa, dunque, ha condannato le marchigiane alla discesa di categoria.

Serviva una vittoria con qualunque scarto per raggiungere il salvagente play-out, apparentemente alla portata dopo le buone prestazioni con Clementina 2020 e Bologna, è arrivata invece una caduta dolorosissima contro un avversario che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Un primo set e mezzo giocato su discreti livelli illude le ospiti, nella seconda parte San Damaso ha preso il controllo della gara mettendo a nudo le difficoltà prima di tutto psicologiche delle avversarie, inesorabilmente sopraffatte dalla tensione e dalla mancanza di lucidità.

I tre set vincenti della formazione emiliana sono stati senza dubbio molto equilibrati, ma hanno messo in mostra quello che le ragazze di coach Andreoli avrebbero potuto fare in questo campionato. La stagione è finita con il penultimo posto nel girone D con 15 punti complessivi, frutto di 4 vittorie e 20 sconfitte. Il tabellino del match:

TIEFFE ZEROSYSTEM SAN DAMASO-CORPLAST CORRIDONIA 3-1 (17-25, 25-23, 25-20, 25-23)

SAN DAMASO: Credi, Odorici, Baldoni, Semprini, Venturelli, Tesini, Pecorari, Guerra, Bellei, Selmi, Raineri, Montorsi, Borelli. All. Andreoli

CORRIDONIA: Gobbi, Bulgarelli, Offidani, Mercanti, Paparelli, Patrassi, Grilli, Partenio, Romani, Rita, Borsella, Gatta, Zannini, Giorgi. All. Fusco - Ciampechini