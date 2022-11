B1: San Damaso in crescendo, ma la Mosaico Ravenna la punisce con un severo 3-0

Una brutta partenza e qualche timido segnale di miglioramento che non è servito a migliorare la situazione. La Pallavolo San Damaso si è arresa tra le mura amiche alla Mosaico Ravenna, uno 0-3 pesante e condizionato da un avvio non proprio brillante da parte delle modenesi. È stata una prestazione in crescendo quella della Tiene Zerosystem che non è però andata oltre i 21 punti complessivi dell’ultimo parziale. I punti in classifica delle ragazze di coach Andreoli rimangono 4, con una sola lunghezza di vantaggio sulla temuta zona rossa del girone D della B1 di volley femminile.

Il match è cominciato con le ravennati che hanno dominato in lungo e in largo il primo set, portandolo dalla propria parte con sette lunghezze di differenza che hanno messo subito in chiaro le cose. Il secondo parziale ha ricalcato piuttosto fedelmente quanto avvenuto poco prima, la Mosaico ha lasciato alle padrone di casa soltanto un punto in più, gestendo il gap senza eccessive difficoltà.

Nella terza frazione di gioco San Damaso ha profuso il massimo sforzo che però non è stato sufficiente per rimettere in bilico il punteggio e lo 0-3 è diventato realtà. Fra una settimana le modenesi saranno di scena in casa per l’atteso derby contro il Volley Modena: in palio ci saranno punti molto pesanti per la classifica. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SAN DAMASO-MOSAICO RAVENNA 0-3 (18-25, 19-25, 21-25)

SAN DAMASO: Venturelli, Credi, Bellei, Baldoni, Pecorari, Semprini, Borelli (L1), Odorici, Selmi, Montorsi (L2), Tesini, Guerra, Raineri. All. Andreoli

RAVENNA: Mandà, Casali, Masotti, Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Focchi