B1. San Damaso perde la sfida salvezza contro la Clementina ma avrebbe meritato almeno un set

Nel classico derby per la salvezza, fondamentale per entrambe le squadre, la Clementina 2020 si impone nettamente nel punteggio, ma non senza qualche sofferenza, specialmente nel secondo e terzo set contro la Tieffe Zerosystem San Damaso. Le emiliane ci hanno provato in tutti i modi e avrebbero meritato almeno la conquista di un parziale, ma purtroppo il punteggio finale è stato fin troppo penalizzante.

Primo set. La Clementina inizia decisa, a partire dal fondamentale del servizio, ma le emiliane rispondono senza scomporsi più di tanto, 5-5. Poi, la vigorosa accelerata delle ragazze di Mucciolo con le bordate di Bovolo e Catani, cominciano a demolire la resistenza delle ospiti e costringono il tecnico Andreoli a fermare il gioco, 13-6. Segue una fase di continui cambi-palla, dove gli attacchi hanno il sopravvento sulle rispettive difese 18-12, poi alcuni errori di troppo delle jesine al servizio consentono alle modenesi di accorciare le distanze 21-17. Le clementine devono tirar fuori tutta la loro voglia di vincere e la loro grinta per avere la meglio sulle ostinate avversarie e chiudono con un bel muro e un altrettanto deciso attacco di Ciccolini, 25-19.

Secondo set. La squadra ospite dimostra di aver preso bene le misure alle ragazze di coach Mucciolo e parte di gran carriera con battute incisive, difese attente ed attacchi potenti e precisi. Infila una serie di 7 a 0 che lascia annichilite le jesine, 2-8. Le clementine sono costrette a forzare il gioco, commettendo anche qualche errore che aggrava ulteriormente la situazione, 4-12. Continua l’ottimo momento delle ospiti, che non commettono nessun errore e costringono Mucciolo a provare il cambio di diagonale, dentro Gotti per Saveriano e Villani per Sconocchini, per alcune rotazioni e per provare ad invertire la rotta. Due errori al servizio delle ospiti e due bei punti di Catani, consentono alle esine di rosicchiare ancora qualche punto e di riportarsi in partita, 14-18. Un’ottima Fedeli, subentrata a Ciccolini, accorcia ancora le distanze e porta le locali a contatto, 20-21. Bovolo (due volte) e Pizzichini a muro completano l’incredibile rimonta e offrono 2 palle set alle clementine 24-22, con il pubblico sulle tribune che impazzisce. Due errori sembrano vanificare lo sforzo compiuto, ma una battuta lunga delle modenesi ed un ace di Pizzichini chiudono questo assurdo set e portano sul 2 a 0 un’incredibile Clementina, 26-24.

Terzo set. Le marchigiane partono bene con Bovolo e Catani 4-1, ma le ospiti sono pronte a reagire e a sorpassare 5-7, dimostrando di voler ancora lottare. Le jesine pareggiano con Fedeli e sorpassano con Bovolo e Pizzichini, 13-11. L’incontro è veramente bello ed avvincente con continui scambi di posizioni nel punteggio, 16-14, 18-19. Si gioca sui nervi, ma con un gioco che vede pochissimi errori da entrambe le parti. Ogni punto e frutto della bravura tecnica e della voglia delle giocatrici di prevalere sulle avversarie. Tre punti consecutivi di Sconocchini e altrettanti di Fedeli (con due stupendi muri tetto), costringono coach Andreoli a richiamare le sue, 23-22. Bovolo per il punto del set e della partita 24-22, con Modena che non molla ancora e lascia una sola palla set alle locali, 24-23. Decide tutto un errore al servizio delle ospiti, 26-24. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020-TIEFFE SAN DAMASO 3-0 (25-19 – 26-24 – 25-23)

CLEMENTINA: Pizzichini 9, Sconocchini 8, Saveriano 1, Ciccolini 9, Bovolo 16, Catani 10, Fedeli 8, Gotti, Falcone (L1), Bastari(L2), Valentini, Ricciotti, Villani. All. Mucciolo

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi, Tesini, Bellei, Pecorari, Montorsi, Borelli (L1), Semprini, Selmi, Baldoni, Guerra, Raineri (L2). All. Andreoli.