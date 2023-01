B1: San Damaso senza timori contro Altino ma lo 0-3 la lascia in fondo alla classifica

Ostica, ma non al punto da fermare una formazione attrezzata e forte come la Tenaglia Altino. Il 2023 della Tieffe ZeroSystem San Damaso comincia con una sonora sconfitta in casa, ma lo 0-3 subito dalle abruzzesi non è stato così netto come si potrebbe pensare. Fatta eccezione per il secondo set, infatti, la squadra di coach Andreoli ha dato filo da torcere alle ospiti, costringendole a vincere di misura e con qualche brivido.

L’ultimo posto in classifica nel girone D della B1 di volley femminile rimane una realtà, ma non si può certo dire che San Damaso non se la sia giocata. In terra emiliana, le altinesi lasciano poco spazio alle giovani locali, le quali sono costrette a mollare la presa in soli tre set. Orazi e compagne iniziano il match fin da subito aggressive scavando vantaggi importanti che con il proseguo vanno affievolendosi, ma con poca importanza data la conquista del primo parziale sul 22-25. Nel secondo set si assiste a un vero dominio rossoblu, che comporta la celere chiusa della frazione sul 15-25.

La reazione emiliana si avverte sull’inizio del terzo parziale, ma le altinesi, con costanza e determinazione, riescono a riagguantare il set e chiudere la partita sul 22-25. Da rimarcare nelle file della Tieffe ZeroSystem c’è la prova di Pecorari che ha messo a referto la bellezza di 14 punti. Tra una settimana terminerà il girone d’andata e San Damaso dovrà vedersela in trasferta contro la coriacea Corridonia. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SAN DAMASO-TENAGLIA ALTINO 0-3 (22-25, 15-25, 22-25)

SAN DAMASO: Pecorari 14, Semprini 8, Venturelli 7, Credi 5, Bellei 3, Baldoni 9, Borelli (L), Guerra. N.E.: Odorici, Selmi, Tesini, Montorsi (L). All. Andreoli

ALTINO: Giometti 11, Picchi 1, Montechiarini 9, Orazi 19, Civardi 10, Antonaci 6, Conti (L). N.E.: Papa, Tarantino, Graziani, Natalizia, Ferrara, Fanelli. All. Giandomenico