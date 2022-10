B1: San Damaso solida e concreta, basta un’ora e mezza per annientare la Clementina 2020

La Pallavolo San Damaso vista ieri sera nel match casalingo contro la Clementina 2020 è quella che tutti i tifosi emiliani vogliono vedere. Finalmente è arrivato il primo successo stagionale, una vittoria senza se e senza ma, in cui è importante sottolineare i meriti delle padrone di casa invece che rimarcare i demeriti delle ospiti, sulla carta favorite. Finisce 3 a 0 per le padrone di casa in meno di un’ora e mezza, con le marchigiane mai in partita e sempre costrette ad inseguire distacchi pesanti.

Primo set. Le clementine riescono a tenere il passo delle emiliane solo per la prima metà del set 15-14, poi trovano grande difficoltà a perforare il muro e la difesa avversaria, con la Zerosystem che forzando il servizio, seppur con qualche errore, crea grossi problemi alla ricezione marchigiana, 20-16. San Damaso non trova così troppe difficoltà a chiudere ed aggiudicarsi il set, 25-19.

Secondo set. Il secondo parziale vede le locali fuggire subito in avanti, 5-1, 9-2. In questo frangente non c’è proprio partita, con le clementine in grandissima difficoltà in tutti i fondamentali e con il punteggio quasi umiliante, 12-3. Da qui in avanti, finalmente, inizia il set per le marchigiane che piano piano riescono a trovare, almeno, più continuità ed agonismo e a dare un senso al loro stare in campo, 17-13. Troppo tardiva, però, la reazione della Clementina, impossibile recuperare tanto svantaggio. La Tieffe Zerosystem riparte, nonostante i tentativi finali di una indomabile Fedeli e riesce a portarsi sul due a zero a proprio favore, 25-20.

Terzo set. L’inizio del parziale ricalca fedelmente i due precedenti; emiliane avanti ed esine sempre ad inseguire da molto lontano, 6-2, 9-3, 12-4. È un parziale fin troppo segnato e si arriva in pochi minuti al definitivo 25-14. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SAN DAMASO-CLEMENTINA 2020 3-0 (25-19, 25-20, 25-14)

SAN DAMASO: Venturelli 20, Credi 5, Bellei 2, Baldoni 9, Pecorari 9, Semprini 5, Borelli (L1), Odorici, Selmi, Montorsi (L2), Tesini, Guerra, Raineri. All. Andreoli

CLEMENTINA: Pizzichini 6, Sconocchini , Saveriano , Ciccolini 6, Bovolo, Catani 5, Fedeli 11, Gotti 9, Falcone (L1), Valentini, Ricciotti, Villani. All. Mucciolo