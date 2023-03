B1. San Damaso tiene testa alla Campagnola Emilia ma conquista soltanto un set

La Campagnola Emilia vince al quarto set nell'appuntamento casalingo domenicale contro la Tieffe San Damaso. È stata una partita giocata a viso aperto dalle formazione di coach Andreoli che però ha fruttato un solo set conquistato e nessun punto nella classifica del girone D della Serie B1 di volley femminile. Prive di Bellei e Credi, San Damaso ha comunque tenuto testa alle padrone di casa che erano alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza, visto che il gruppo delle squadre che lottano per la permanenza nella categoria è davvero nutrito.

La classifica delle modenesi continua invece a rimanere desolante, con una retrocessione in B2 ormai praticamente certificata. San Damaso ha 11 punti e la zona tranquilla del girone dista ben 16 lunghezze (con una partita in più rispetto alla principale concorrente). Nei primi due set la squadra è apparsa piuttosto timida, in particolare in quello di partenza in cui è riuscita a raggranellare appena 15 punti. Nella seconda frazione di gioco è andata leggermente meglio, ma la Tieffe si è comunque fermata a quota 18.

Il terzo parziale è stato quello del riscatto, un bel 26-24 ottenuto con grande determinazione e l’ennesima testimonianza della voglia di queste ragazze di lottare contro qualsiasi avversario. Nel quarto set si è tornati purtroppo alle solite insicurezze che hanno permesso alla Campagnola di chiudere il match e di prendersi l’intero bottino. Il prossimo primo aprile, la Tieffe se la vedrà in casa contro la Pieralisi Jesi, “cliente” scorbutico e che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa. Il tabellino del match:

CAMPAGNOLA EMILIA-TIEFFE SAN DAMASO 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-19)

CAMPAGNOLA: Frignani, Galli Venturelli, Maghenzani, Fanzini, Errichiello, Varini, Fava, Giaroli, Secciani, Trevisani, Adani, Ferrari, Solieri. All. Longagnani

SAN DAMASO: Credi, Odorici, Baldoni, Semprini, Venturelli, Tesini, Pecorari, Guerra, Bellei, Selmi, Montorsi, Borelli. All. Andreoli