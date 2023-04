B1. San Damaso troppo timida contro Forlì: pesante 0-3 casalingo per la Tieffe

Di sicuro non è facile giocare nell’ultima fase di campionato come penultima squadra del girone, la retrocessione già certa e avversari che hanno invece bisogno di punti per i loro obiettivi. La Tieffe Zerosystem San Damaso aveva dato qualche buon segnale di vita nelle gare che hanno preceduto la sfida di ieri contro la Bleuline Forlì. Il derby vinto con Modena e qualche set strappato a team più attrezzati erano stati di buon auspicio, purtroppo contro le romagnole è arrivato un ko interno pesante e meritato.

La squadra di coach Andreoli non è riuscita ad andare oltre ai 14 punti conquistati nel secondo parziale, arrendendosi con troppa facilità in ogni frazione di gioco. Non c’è stato dunque un set in cui San Damaso abbia messo in mostra qualcosa di migliore, purtroppo si è trattato di una giornata storta che non ha fatto altro che acuire la malinconia per questo finale di stagione.

Forlì può ancora ambire a un posto nei play-off promozione e il pronostico è stato ampiamente rispettato: a rendere l’incontro ancora più irreale ci hanno pensato persino le prestazioni personali, con Carolina Baldoni migliore delle sue e capace di mettere a referto appena 6 punti. Fra una settimana è in programma una nuova durissima sfida per la Tieffe Zerosystem che sarà di scena sul campo della vicecapolista del girone D di Serie B1 femminile, la Tenaglia Altino. Il tabellino del match:

TIEFFE ZEROSYSTEM SAN DAMASO-BLEULINE FORLÌ 0-3 (11-25, 14-25, 12-25)

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi, Selmi, Tesini, Bellei, Baldoni, Pecorari, Guerra, Montorsi (L), Raineri, Borelli (L), Semprini. All. Andreoli

FORLÌ: Mauriello, Morolli E., Tomat, Morolli C., Bacchilega , Gardini, Gregori (L), Bellavista, Sgarzi, Giunchi, Simoncelli. All. Morolli