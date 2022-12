B1: San Damaso troppo timida nello scontro salvezza contro la Pieralisi Jesi

Un brutto passo indietro e soprattutto in un match che contava tantissimo. La Pallavolo San Damaso si è arresa in tre set alla Pieralisi Jesi, uno scontro salvezza che metteva in palio punti pesanti: le marchigiane padrone di casa hanno dominato fin dal primo scambio, senza lasciare scampo alla formazione emiliana, superandola in classifica e lasciandola al penultimo posto del girone D della B1 di volley femminile. La formazione marchigiana approccia la gara nel migliore dei modi, determinata e precisa nei vari fondamentali. Il tecnico ospite chiama time-out prima sul 7-1 e poi sul 18-10: le padrone di casa attaccano meglio e sfruttano gli errori avversari per lo più commessi al servizio.

Pirro conquista la palla set con un lungolinea sul 24-14 e poi chiude Milletti dal centro, al secondo tentativo. Dopo aver dominato il primo set, la Pieralisi Pan fatica nell'avvio del secondo (0-3), la Tieffe è meglio appostata a muro e in difesa, attacca con maggiore convinzione. Sul 2-6, le jesine però ritrovano il ritmo giusto e mettono a segno un break micidiale che le proietta sull'8-6. Le modenesi non mollano (11-12), la battaglia punto a punto è serrata (18-18). Sul 20-21, Paolucci e compagne infilano un altro break e con due muri vincenti conquistano il 24-21; rischiano qualcosa a causa di due errori che avvicinano la squadra ospite (24-23) ma poi Pirro chiude in attacco un combattutissimo set.

Nel terzo, la Pieralisi Pan costruisce con pazienza e lucida determinazione il suo vantaggio (12-7), la Tieffe si esalta in difesa e non vuole dare vantaggi alle avversarie (14-13). Angeloni e compagne sono sorrette da un servizio migliore (17-13) e le modenesi perdono contatto (21-13). Esauriti i time-out, il tecnico Andreoli prova alcuni cambi ma le schiacciate di Paolucci fanno volare la formazione jesina sul 23-13. Spicocchi conquista il match-ball (24-13) e poi chiude al terzo tentativo la sfida. Fra le poche note liete vanno ricordati gli 11 punti di Pecorari. Tra una settimana la Tiene osserverà il suo turno di riposo e tornerà in campo sabato 17 dicembre nel match esterno contro la Bleuline Forlì. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-PALLAVOLO SAN DAMASO 3-0 (25-15, 25-23, 25-15)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 9, Pirro 10, Pepa n.e., Paolucci 11, Peretti 3, Angeloni 16, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 6, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

SAN DAMASO: Odorici n.e, Venturelli 8, Credi 5, Selmi 1, Tesini, Bellei, Baldoni 2, Pecorari 11, Guerra, Montorsi (L2), Raineri n.e., Borelli (L1), Semprini 6. All. Andreoli