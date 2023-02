B1: sconfitta con rimonta subita per il Volley Modena e ultimo posto in classifica

La forza della Corplast Edilvetri Corridonia esce alla distanza nella dura e gelida trasferta di Modena, una sconfitta che fa ancora più male perché subita in rimonta dalle emiliane guidate per la prima volta in panchina da coach Marazzi. Partita sporca e combattuta, qualità tecnica non eccelsa ma bilanciata dalle forti motivazioni che accomunavano le due rivali. Il primo set illude le padrone di casa che se lo aggiudicano di misura e sperano finalmente in una serata positiva dopo tanto tempo (il successo in casa gialloblu manca ormai da sette gare).

Con l’1-0 in tasca, è Corridonia a ricompattarsi, Romani e compagne crescono palla dopo palla grazie ad un attacco incisivo da tutte le zone del campo. Le ospiti si sacrificano in fase difensiva e trovano con pazienza e lucidità le soluzioni più intelligenti per risolvere gli scambi lunghi. Le modenesi perdono il vigore delle prime schermaglie, la Corplast dilaga nel quarto set e coach Messi regala spazio a Salvatori e Borsella in un finale senza patemi.

Una gigantesca Elisa Rita (premiata come MVP) mette in cassaforte la vittoria per la Corplast Edilvetri che torna a ruggire in trasferta dopo due mesi di astinenza. Fra una settimana il Volley Modena sarà di scena al Carisport di Cesena per affrontare l’Elettromeccanica Angelini: la classifica rimane deficitaria anche perché San Damaso ha battuto a sorpresa Trevi, agganciando proprio le modenesi all’ultimo posto del girone D. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA - CORPLAST CORRIDONIA 1-3 (25-22, 22-25, 18-25, 18-25)

MODENA: Cigarini 6, Coccoli 8, Lorenzi 2, Tonello 15, Malovic 8, Martinato 14, Malenotti (L), Garavaglia (L), Kraja 2, Fiore, Boscani, Quinteros, Sperati, Amatucci. All: Marazzi

CORRIDONIA: Gobbi 14, Patrassi 2, Partenio 14, Grilli 14, Rita 13, Gatta 2, Zannini (L), Borsella (L), Romani 6, Salvatori, Giorgi, Mercanti, Paparelli. All: Messi