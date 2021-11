B1: il settebello di Montale, contro Garlasco un 3-0 mai in discussione

Settebello nerofucsia. La 7ª giornata del girone “D” di Serie B1 femminile consegna l’ennesima vittoria all’, la quinta conquistata con un 3-0. La “vittima” di oggi è il, che nulla ha potuto contro il ciclone modenese. Lo diciamo da qualche partita ormai, ma è la verità. Confermarsi con una vittoria dopo l’altra non è mai facile, ma è quello che sta facendo la truppa guidata da coach Ghibaudi, in grado di conquistare. La furia di oggi si è scatenata sulle lombarde di Garlasco che, parziali a prescindere, hanno venduto cara la pelle in ogni set. Alla fine però il copione è sempre lo stesso, quello che vede sorridere l’Emilbronzo 2000, che domenica prossima si presenterà a Imola, per il big match, con un vantaggio di cinque punti proprio sulla, che coabita al secondo posto in classifica con la Tirabassi & Vezzali di Fabbrico.

La mattatrice di giornata è l’opposto nerofucsia Giulia Visintini, la quale ha messo a referto quindici punti. La cronaca del match. Ghibaudi schiera Lancellotti e Visintini sulla diagonale principale, Frangipane e Giardi in banda, Odorici e Fronza al centro con Bici libero. Angelescu, invece, parte con Baruffi e Favaretto sulla diagonale principale, Vecerina e Cortellazzo in banda, Sala e Armondi al centro e Ferrari libero. L’avvio di match è molto equilibrato, con Montale che soffre il contrattacco delle “pinguine” fino ad andare sotto 6-8. Bene Odorici in difesa così come sono efficaci i muri di Fronza, e punto dopo punto Montale sale fino al 14-11, punteggio sul quale arriva il primo time-out di Angelescu.

Nuovo time-out Garlasco sul 18-14 per Montale. Il 21-15 è un ace di Fronza, autrice di una serie interminabile al servizio, che di fatti spiana la strada per il 25-19 nerofucsia. Cinque punti a testa di Fronza e Vecerina. Nessuna modifica ai due sestetti. L’avvio di secondo set è un trauma per Garlasco: Lancellotti fa sfaceli al servizio e porta Montale sul 5-0 con conseguente time-out immediato di Angelescu. Si riprende a giocare ed è 6-0, con il muro di Montale che è invalicabile. Gran lavoro di Visintini anche da posto quattro, mentre sul 9-1 arriva anche il secondo time-out per le rossonere. Odorici piazza l’ace dell’11-2, e Garlasco non riesce in alcun modo a reagire. Va sotto 16-8, fino al pallonetto vincente di Giardi che vale il 20-12.

Le lombarde però si riaccendono all’improvviso: salgono fino al 15-20 e Ghibaudi chiama il primo time-out della sua partita. Garlasco arriva fino al meno tre (19-22), poi Frangipane ringhia e porta Montale sul 24-19, per un secondo set che si chiude con lo stesso punteggio del primo (25-19). Sette i punti di Visintini, sei quelli di Vecerina. Ancora invariati i due sestetti, con Montale che in avvio di terzo parziale va sotto 2-0 ma risponde subito al break fino salire sull’8-5. La squadra di Ghibaudi gira bene, mentre Lancellotti chiude in maniera vincente la seconda del 9-6. Sul 13-9 arriva il time-out di Garlasco. Frangipane dà equilibrio alla ricezione, con Visintini che mette la firma sul 14-10.

Le lombarde si riavvicinano ma Giardi trova il preziosissimo mani-out del 15-13. Super muro di Visintini (16-14), poi Giardi per il 18-15. La schiacciatrice senese si regala anche l’ace del 20-15 e si ripete subito dopo con la pipe del 21-15. Anche in questo caso, Garlasco prova a riavvicinarsi: Visintini sbaglia da seconda linea e regala il 19-22 alle lombarde. Cortellazzo firma il 20-23, poi Visintini da posto quattro fa venire giù il palazzetto col punto del 24-20. Finisce 25-20 con l’errore in attacco delle ospiti. Sei i punti di Giardi, cinque per Fronza. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-VOLLEY 2001 GARLASCO 3-0 (25-19; 25-19; 25-20)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 15, Frangipane 5, Giardi 13, Odorici 6, Fronza 12, Bici (L1), Marinelli 0, Giovagnoni G. 0, Del Romano ne, Gentili ne, Aguero ne, Nordi ne, Cioni (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

VOLLEY 2001 GARLASCO: Baruffi 3, Favaretto 11, Vecerina 12, Cortellazzo 6, Sala 9, Armondi 4, Ferrari (L1), De Martino 0, Mastronardi ne, Cazzato ne, Sellaro ne. All.: Mada Angelescu.