B1: testacoda senza storia, il Volley Modena si arrende in casa con la VTB Bologna

L’ultimo posto rimane purtroppo una realtà concreta per il Volley Modena. La formazione di coach Montaldi aveva un compito durissimo ieri nel quinto turno del girone D della B1 di volley femminile. Alla palestra Vezio di Castelnuovo Rangone è arrivata infatti la capolista VTB Bologna, un avversario che finora è apparso inarrestabile e capace di vincere tutti i match disputati. Ne è venuto fuori uno 0-3 che era da mettere in preventivo, con qualche spunto interessanti per quel che riguarda le modenesi nel corso del secondo set.

Il primo parziale ha fatto subito vedere quanto Bologna sia candidata a rimanere nelle zone alte di questo raggruppamento della B1. Il 25-16 è stato la conseguenza di un atteggiamento sempre propositivo da parte della VTB, con Modena incapace di frenare gli attacchi ospiti. Nel secondo parziale le padrone di casa hanno provato a impensierire maggiormente la capolista.

L’equilibrio è stato più frequente, tanto è vero che le modenesi hanno raggranellato 21 punti. Il 2-0 è però suonato quasi come una sentenza e nella terza frazione di gioco i giochi si sono chiusi in maniera definitiva con un perentorio 25-19. L’occasione per il riscatto arriverà tra una settimana e non sarà un semplice match per il Volley Modena. La trasferta di San Damaso rappresenta infatti l’atteso derby modenese che metterà in palio punti davvero pesanti. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-VOLLEY TEAM BOLOGNA 0-3 (16-25, 21-25, 19-25)

MODENA: Cigarini, Coccoli, Kraja, Malenotti (L1), Quinteros, Tonello, Garavaglia, Lorenzi, Martinato, Fiore, Dangiolella (L2), Amatucci, Boscani, Malovic. All. Montaldi.

BOLOGNA: Ristori, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, La Porta (L1), Neriotti, Tonelli, Saccani, Taiani, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio. All. Zappaterra