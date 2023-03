B1. La Tieffe San Damaso domina il derby: Modena piegato in casa dopo 3 set

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Derby di bassa classifica, ma pur sempre derby. Ieri si è disputato il match tra le padrone di casa del Volley Modena e la Tieffe San Damaso, entrambe all’ultimo posto del girone D della Serie B1 di volley femminile. Ci si sarebbe aspettati un match equilibrato e invece c’è stata quasi soltanto una squadra in campo, San Damaso. Il 3-0 delle ospiti è stato più che meritato, in quanto maturato grazie a due set perfetti e a un altro in cui la compagine di coach Andreoli ha saputo soffrire e gestire il punteggio.

Il derby modenese ha visto subito la Tieffe alzare la voce, con il preciso intento di abbandonare il ruolo di fanalino di coda. I progressi mostrati nei difficili match contro Bologna e Ravenna si sono tramutati in un 25-15 più che eloquente, con Modena incapace di abbozzare la seppur minima reazione. Lo stesso copione si è ripetuto nel secondo parziale. Le padrone di casa si sono fermate nuovamente a quota 15, lasciando fin troppo campo a San Damaso: il 2-0 ottenuto con grande semplicità (quasi inaspettata a dire il vero) ha messo una seria ipoteca sulla partita. Le modenesi hanno voluto trovare il riscatto a tutti i costi, ma il risveglio è stato tardivo.

Nella terza frazione di gioco si è registrato un maggiore equilibrio, però ancora una volta a spuntarla è stata la Tieffe, capace di resistere alle folate del Volley Modena e di chiudere definitivamente i giochi. Con questo 3-0, la squadra sale a quota 11 punti, con la zona salvezza che dista ben 13 lunghezze comunque. Modena rimane ferma invece a quota 8. Tra una settimana, le ragazze di coach Marazzi faranno visita alla Clementina 2020, mentre San Damaso sarà di scena in casa contro la Clai Imola. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-TIEFFE SAN DAMASO 0-3 (15-25, 15-25, 23-25)

MODENA: Coccoli, Kraja, Malenotti (L1), Lorenzi, Tonello, Malovic, Martinato, Fiore, Amatucci, Garavaglia (L2), Quinteros, Sperati, Boscani, Otta. All. Marazzi

SAN DAMASO: Baldoni, Bellei, Borelli (L), Credi, Guerra, Pecorari, Semprini, Tesini, Venturelli, Montorsi, Odorici, Raineri, Selmi. All. Andreoli