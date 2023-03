B1. Tieffe San Damaso a viso aperto con la Clai Imola: strappato un buon set

Al PalaBortolomasi, la Clai Imola riesce ad imporre il proprio gioco per buona parte della durata del match e raccoglie così una vittoria di fondamentale importanza nella rincorsa ad un posto nei play-off promozione. La Tieffe San Damaso ha qualche rimpianto per l’andamento del match, in particolare il secondo set perso ai vantaggi e il terzo conquistato con autorità che avrebbero potuto fruttare qualche punto. Nel primo set, in campo si vede solo una squadra. La Clai martella da ogni angolo, sbaglia pochissimo e in poco più di venti minuti fa suo il primo parziale. Spaventosa la percentuale d’attacco delle santernine, con Cammisa e Moretto semplicemente devastanti dalle bande.

Il secondo set sembra la fotocopia del precedente, almeno fino al 23-16 Clai. Alcuni errori in ricezione e la troppa superficialità offensiva permettono alle modenesi di rientrare miracolosamente in partita e di portare la frazione ai vantaggi. Al quinto set point, Imola riesce a mettere a terra il pallone decisivo e a portarsi sul doppio vantaggio, seppur sprecando energie preziose che potevano essere risparmiate con una maggior attenzione. Nel set successivo, il terzo, Imola sembra stanca e non mette sul parquet la necessaria lucidità. San Damaso difende alla grande e approfitta in maniera esemplare del momento di calo della squadra ospite.

Il parziale decisivo delle padrone di casa arriva sul 16 pari, con Semprini Cesari e compagne brave a capitalizzare al massimo ogni possibilità concessa e a portarsi sull’1-2. Complice anche l’infortunio della palleggiatrice Bellei sul finire di terzo set, il quarto parziale è un monologo ospite dall’inizio alla fine. Le attaccanti imolesi tornano a fare la voce grossa e le ragazze di coach Andreoli non trovano il modo di reagire alla spallata che in pratica decide il match. Non c’è storia e il tabellone dice 25-12 Clai, ma soprattutto 3 set a 1 per la squadra biancoblù. Il tabellino del match:

TIEFFE SAN DAMASO-CSI CLAI IMOLA 1-3 (15-25; 28-30; 25-21; 12-25)

SAN DAMASO: Odorici ne, Venturelli, Credi 13, Selmi, Tesini 3, Bellei 2, Baldoni 12, Pecorari 10, Guerra 1, Montorsi (L2) ne, Raineri ne, Borelli (L1), Semprini Cesari 12. All: Andreoli

IMOLA: Telarini ne, Arcangeli 1, Cavalli 10, Tasholli ne, Cammisa 19, Folli ne, Migliorini 12, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Morciano ne, Missiroli 9, Moretto 19, Rizzo 7. All: Caliendo