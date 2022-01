B1: ufficiale il rinvio del match di campionato tra Montale e Cremona

Slitta la ripresa del campionato per l’, costretto a fermarsi dopo che negli ultimi test sono state riscontrate delle positività al. Impossibile, dunque, il ritorno in campo originariamente previsto per sabato 8 gennaio. La società Emilbronzo 2000 Montale comunica la momentanea interruzione dell’attività sportiva a causa diall’interno del gruppo squadra (giocatrici + staff tecnico). Tutti i componenti coinvolti stanno bene. La squadra, in attesa di nuovi test, nella giornata di oggi non si è allenata. Le attività riprenderanno non appena saranno svolti ulteriori accertamenti, che al momento risultano complicati vista la carenza di tamponi molecolari e/o rapidi che riguardano tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo, la società ha chiesto e ottenuto dalla Federazione Italiana Pallavolo il rinvio a data da destinarsi della sfida in programma sabato 8 gennaio sul campo dell’Esperia Cremona, valida per l’11ª giornata del girone “D” di Serie B1. Per le nerofucsia slitta dunque la prima partita ufficiale del 2022, che a questo punto rimane fissata per sabato 15 gennaio a Gossolengo (Piacenza) contro il Fumara Mio Volley. Oltre a Cremona-Montale, sono state rinviate (sempre per lo stesso turno e per lo stesso motivo) anche Alseno-Garlasco e Forlì-Certosa di Pavia.