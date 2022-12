B1: l’ultima gara del 2022 non riserva gioie a San Damaso, ko in tre set a Forlì

Il 2022 sportivo della Tieffe Zerosystem San Damaso si conclude con una sconfitta netta in quel di Forlì. Per le ragazze di coach Andreoli si tratta della settima sconfitta consecutiva che lascia la squadra in piena zona retrocessione nel girone D della Serie B1 di volley femminile. Fatta eccezione per il terzo set, i primi due parziali hanno messo comunque in luce una squadra combattiva che ha provato a rimanere attaccata nel punteggio alle padrone di casa. Purtroppo la Bleuline ha trovato sempre l’allungo decisivo che le ha permesso di annullare qualsiasi rimonta, come apparso ben evidente nella seconda frazione di gioco.

Le biancoblu hanno messo a segno il break che ha spezzato l’equilibrio dell’inizio gara quando è stato raggiunto il 23-17, con sei palle set sfruttate senza eccessivi affanni per il momentaneo 1-0. Anche il secondo parziale ha fatto immaginare un andamento non molto diverso. Forlì ha mantenuto a lungo un buon margine (13-9, 16-12 e 22-16), salvo subire il ritorno prepotente da parte della Tieffe Zerosystem. Sul 24-21 e con tre set point a disposizione, il recupero è stato impressionante ma il 2-0 delle romagnole è maturato ugualmente, anche se di misura. Nel terzo set, invece, non c’è stata storia.

La Bleuline ha preso il largo dopo il momentaneo 7-5 in suo favore e la partita è terminata con una formazione sempre più incisiva e implacabile per il 3-0 definitivo. Ora ci sarà tempo per riflettere su questa serie negativa, con la pausa natalizia che permetterà a San Damaso di rischiararsi le idee. Il ritorno in campo è in programma per il 2023: il prossimo 7 gennaio ci sarà infatti la sfida casalinga contro la temibile Tenaglia Altino. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-TIEFFE ZEROSYSTEM SAN DAMASO 3-0 (25-18, 25-23, 25-12)

FORLÌ: Morolli C, Gardini, Tomat, Mauriello, Morolli E, Giunchi, Gregori (L), Bacchilega, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi, Selmi, Tesini, Bellei, Baldoni, Pecorari, Guerra, Montorsi (L2), Raineri, Borelli (L1), Semprini. All. Andreoli