B1. Ultima trasferta stagionale per il Volley Modena: a Jesi arriva la 21ª sconfitta

L’ultima trasferta di campionato per il Volley Modena coincide con un’altra sconfitta cocente. Le gialloblu di coach Marazzi si arrendono in casa della Pieralisi Jesi, con il solo terzo set che ha fornito qualche spunto interessante e positivo. Negli altri due parziali, invece, Modena non è stata proprio pervenuta. A testimonianza del match poco brillante, ci sonore prestazioni individuali: la miglior realizzatrice delle emiliane è stata Elisa Tonello che ha messo a referto 6 punti. Jesi approccia subito con una bella dose di grinta e aggressività la partita. Le jesine prendono subito il largo (6-1) ed il tecnico ospite chiama il suo primo time-out sul 14-5.

Peretti e compagne sono concentrate, non concedono errori alle ospiti e procedono tenendo alto il ritmo: 20-9. Il divario in campo è incolmabile; Spicocchi conquista il set-ball (24-12), poi l'errore in attacco di Tonello sancisce la fine di un primo set a senso unico. La supremazia jesina prosegue nel secondo set (6-1), nel quale si ripropone lo stesso copione (14-5) con la Pieralisi Pan che non cala di attenzione (20-6), continuando a macinare il suo gioco con gli inserimenti di Girini, Cusma e Usberti. C'è equilibrio nell'avvio del terzo set (8-8), la Pieralisi Pan tira un po' troppo il fiato e Sabbatini è costretto a chiamare il primo time-out del pomeriggio sull'8-9.

Favorite da un paio di errori di Quinteros, le jesine ripartono: 13-9. Modena resiste (13-12) ma Milletti e compagne ritrovano efficacia e precisione in attacco, tornando ad allungare sul 17-13. Due muri di Angeloni sulla solita Quinteros spingono la Pieralisi Pan sul 20-13 che torna ad alzare il ritmo di gioco (22-13). Le ospiti cercano di restare aggrappate al match (23-19) ma le jesine chiudono alla prima occasione con Paolucci. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-VOLLEY MODENA 3-0 (25-13, 25-7, 25-19)

JESI: Andreoli n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 5, Pirro 8, Paolucci 10, Peretti 7, Angeloni 15, Usberti 1, Cusma 1, Milletti 7, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

MODENA: Otta 3, Kraja 4, Malenotti (L1), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros 5, Tonello 6, Sperati n.e., Boscani n.e., Coccoli, Malovic 3, Martinato 1, Fiore 1. All. Marazzi