Beach Volley: c’è tanta Modena tra i protagonisti azzurri del secondo Elite16

Prenderà ufficialmente il via domani, giovedì 18 aprile a Tepic (Messico), il secondo Elite16 del Beach Pro Tour 2024. Come noto, questo appuntamento messicano metterà in palio punti fondamentali in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ai nastri di partenza tre coppie italiane, una nel tabellone femminile e due in quello maschile. Tutte e tre le squadre azzurre partiranno direttamente dal tabellone principale.

Ci sarà anche parecchia Modena in questa parte del mondo. Nel tabellone femminile, ad esempio, Valentina Gottardi sarà in coppia con Marta Menegatti: classe 2002, Valentina giocherà insieme a colei che viene considerato l’atleta italiana più esperta del Beach Volley, mettendo sicuramente a disposizione energia e imprevedibilità.

Le due sono state inserite nella Pool B insieme alle statunitensi Kristen Nuss e Taryn Kloth, coppia numero due del torneo che occupa il terzo posto nel ranking FIVB, e alle australiane Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy, team uscito agli ottavi di finale nel penultimo Elite 16 di Montreal (Canada). Modenese è anche Samuele Cottafava, chiamato a migliorare con Paolo Nicolai il secondo posto ottenuto nella precedente edizione. Classe 1998, Cottafava sta intraprendendo un percorso che lo porterà, proprio insieme a Nicolai, alle prossime Olimpiadi di Parigi del 2024. Dettaglio non trascurabile, Gottardi e Cottafava non sono uniti soltanto dall’amore per il Beach ma anche sentimentalmente, una coppia d’oro e che punta all’oro.

Le azzurre faranno il proprio esordio domani alle ore 21.10 contro le americane Hughes/Cheng, per poi chiudere la fase a gironi venerdì 19 aprile alle ore 4 contro una squadra che passerà il turno delle qualifiche e alle ore 19 contro le cinesi Xue/X. Y. Xia. Per quel che riguarda il versante maschile, invece, il debutto avverrà a Tepic domani alle ore 22 contro un team proveniente dei preliminari: seguiranno poi i match di giovedì 19 alle ore 7 contro gli olandesi Boermans/De Groot e nella notte tra il 19 e 20 aprile (ore 01:00) contro gli statunitensi Crabb Tr./Brunner.