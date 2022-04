B1: Campagnola-Montale, ingresso gratuito per la sfida del 20 aprile

L’Emilbronzo 2000 Montale, dopo aver vinto la Regular Season, sarà ora impegnata in un match infrasettimanale. Si scenderà in campo per recuperare 21ª giornata del Campionato Nazionale di Serie B1 femminile girone “D”, a suo tempo rinviata per Covid. Le nerofucsia potranno contare sul supporto dei tifosi nerofucsia, anche per questa trasferta contro la Tirabassi & Vezzali.

La gara tra Tirabassi & Vezzali ed Emilbronzo 2000 Montale si disputerà mercoledì 20 aprile 2022 (ore 20:45) a porte aperte, e con una capienza del 100% di presenze. L’impianto è il Palazzetto dello Sport di Campagnola Emilia (RE). Per l’accesso al palazzetto, che sarà GRATUITO, sarà necessario essere muniti di Green Pass Rafforzato e mascherina di FFP2.

Per chi non riuscirà a esser presente al palazzetto, l’Emilbronzo 2000 Montale ha predisposto la trasmissione in streaming del match sul canale YouTube “Pallavolo Montale”, col solo audio ambientale.