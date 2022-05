Cus Mo.Re diventa campione d'Italia nei campionati universitari di pallavolo maschile

Grande vittoria della squadra del Cus Mo.Re ai Campionati Nazionali Universitari di pallavolo maschile. Le finali si sono svolte a Cassino dal 16 al 20 maggio e hanno visto esultare la squadra guidata da Andrea Tomasini, diventata Campione d'Italia. Il Cus Mo.Re ha vinto i CNU, battendo Torino per 3-0 (25-21 25-23 25-23), uno scudetto che mancava dal 2007.

La squadra era composta da due ragazzi provenienti da Modena Volley (Riccardo Gollini e Giuseppe Bellanova), tre dalla Sdp Anderlini (Marcello Andreoli, Demetrio Soli e Damiano Giurati), del Volley La Spezia era presente Alessandro Magnani, mentre del Volleyball San Martino erano in tre (Lorenzo Caciagli, Gabriele Gozzi e Ayman Garaoy), altri due dal Volley Sassuolo (Matteo Pedroni e Alessandro Morselli), Mentore Daolio arrivato da Volley Viadana e Mattia Pergreffi dalla VVF Reggio Emilia. Lo staff tecnico era composto invece da Andrea Tomasini, primo allenatore, e Simone Iaia, General manager, entrambi di Modena Volley, mentre il secondo allenatore Luigi Parisi proveniva dal Foinikas Syrou e l’assistente allenatore Gabriella Colucci dalla San Faustino Invicta.