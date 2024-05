Nuova batosta per il Comitato FIPAV di Modena: sanzioni confermate per presidente e consiglieri

Un “terremoto” di cui ancora oggi si contano i danni. Sono passati appena due mesi da quando il Comitato FIPAV di Modena è stato commissariato in seguito all’indagine della Federazione Italiana Pallavolo di Roma contro il presidente e diversi consiglieri dello stesso comitato modenese. A far scattare gli approfondimenti sono stati i compensi versati a due componenti dimissionari del Consiglio, Elisa Pedroni e Maurizio Marinelli, tra i principali organizzatori delle attività federali della provincia emiliana.

Secondo la difesa, nonostante l’attività svolta in questo caso fosse completamente a titolo gratuito, i compensi sarebbero stati erogati per l’attività professionale, una situazione che sarebbe stata nota ai dirigenti romani della FIPAV. La situazione si è poi evoluta con le dimissioni in blocco e proprio nelle ultime ore è arrivato un interessante aggiornamento in tal senso. La Corte Federale di Appello ha rigettato i reclami dei 10 tesserati coinvolti. Si tratta di sanzioni che consistono nella sospensione da qualsiasi attività federale, nella misura compresa tra i 12 e i 14 mesi.

In particolare, nella sentenza del 15 maggio si legge questo passaggio: “La personalità dei reclamanti e il ruolo di particolare responsabilità dagli stessi ricoperto all’interno della FIPAV e ciò con notevole danno all’immagine della FIPAV stessa e con grave disvalore ai fini dell’ordinamento federale. Questa Corte ritiene dunque che le sanzioni comminate dal Tribunale Federale appaiono corrette e proporzionate alle rispettive condotte illecite poste in essere”.