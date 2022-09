Cresce l'Emilbronzo 2000 Montale: vittoria in amichevole contro Marignano

Un Emilbronzo 2000 Montale in crescita si aggiudica l’allenamento congiunto con l’Omag-MT San Giovanni in Marignano, compagine che affronterà la Serie A2 seppur non nel girone delle montalesi. È un Emilbronzo 2000 decisamente diversa quella vista oggi pomeriggio al “PalaMagagni” nell’allenamento congiunto con San Giovanni in Marignano. Le romagnole allenate da Barbolini si presentano in Emilia prive solamente di Saguatti, ma subiscono comunque l’ottima prova Fronza e compagne. Montale ancora senza Angelini e con Lancellotti a mezzo servizio.

Dopo la super rimonta nel finale di 1° set, le nerofucsia vincono in scioltezza il secondo. Inizia dunque la girandola di cambi mentre le romagnole portano a casa il 3° set. Proseguono i cambi e per coach Ghibaudi arrivano ottime risposte dalle giovanissime del roster, che vanno poi a vincere il quarto set. Primo parziale con le romagnole sempre avanti di una manciata di punti, poi l’allungo sul finale che le porta sul 24-19. Set che sembra chiuso ma Montale rimonta fino al 24-24 e poi si aggiudica il set 29-27.

Zojzi top scorer con sei punti. Il secondo set, giocato con gli stessi sestetti, vede le nerofucsia giocare sul velluto. San Giovanni rimane vicino fino al 6-8, poi Montale scappa (16-8) e vince nettamente il parziale (25-16). Otto i punti di Visintini, cinque quelli di Perovic. Iniziano i cambi e San Giovanni porta a casa il terzo set (25-18) senza strafare. Montale fatica in attacco e in ricezione mentre fanno molto meglio le avversarie. Cambia nuovamente il copione nel quarto set, con Montale che sfodera una bellissima prestazione anche con le più giovani in squadra e porta a casa set (25-19) e match.

Le nerofucsia sono ora attese dall’allenamento congiunto con il Club Italia, al “Pavesi” di Milano (1° ottobre). Pre-season che si chiuderà, poi, con altri due appuntamenti: nuovo test-match con San Giovanni in Marignano (5 ottobre in Romagna), prima di quello in programma il 16 ottobre sul campo dell’Itas Trentino. Esordio in campionato il 23 ottobre (derby con Sassuolo al “PalaMagagni”).