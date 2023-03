La deludente stagione del volley femminile modenese in B1: doppia retrocessione

L’ultimo turno del campionato di Serie B1 di volley femminile è terminato con due verdetti che rendono amara la stagione della pallavolo modenese in questa categoria. Entrambe le formazioni presenti nel girone D, infatti, sono già sicure della retrocessione in B2, una certezza che è arrivata con la sconfitta in contemporanea del Volley Modena e della Tieffe ZeroSystem San Damaso. È stato un anno tormentato, in cui le due squadre hanno fatto fatica fin da subito, come appare evidente dalla classifica attuale.

Dopo 20 gare disputate, San Damaso ha 11 punti e occupa il penultimo posto, mentre Modena ha tre punti in meno ed è il fanalino di coda di questo girone. Anche se dovessero vincere tutte le partite rimaste (4 per la precisione), non potrebbero andare oltre il terzultimo posto e nemmeno sperare nel play-out, visto che le quartultime in classifica (Trevi, Campagnola e Clementina) avrebbero nel migliore dei casi 4 punti in più.

Non sono comunque mancate le piccole soddisfazioni. Il Volley Modena ha conquistato due vittorie, una prestigiosa tra le mura amiche contro la Clai Imola che sta lottando per un posto nei play-off promozione e un’altra nel derby proprio contro San Damaso, per altro in trasferta. Gli altri due punti sono stati racimolati grazie alle sconfitte al tie-break contro Cesena e la Clementina 2020, entrambe impegnate nella lotta per la salvezza. I successi di San Damaso sono stati invece tre. L’inizio promettente con 4 punti in tre giornate non è stato poi seguito da altrettante gioie.

L’esordio è stato caratterizzato da un’onorevole sconfitta al tie-break contro Cesena, prima del successo netto ai danni della Clementina. Il ko al quinto set contro Campagnola ha permesso di ottenere un altro punticino, poi la seconda gioia stagionale è stata quella interna nel confronto con Trevi. La vendetta nel derby di ritorno col Volley Modena consente di mantenere un piccolo vantaggio sulla formazione “cugina”, senza dimenticare i set strappati dalla Tieffe nelle ultime giornate che testimoniano il suo buon stato di forma.

Jesi, Forlì, Altino e Corridonia sono gli ultimi impegni per le ragazze di coach Andreoli, mentre il team guidato da Marazzi (dopo l’addio di Montaldi a febbraio) se la vedrà con Campagnola, Jesi, Trevi e Forlì. Il finale di stagione va onorato e non c’è dubbio che sia Modena che San Damaso proveranno a farlo fino al prossimo 6 maggio.