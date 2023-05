Emilbronzo 2000 Montale, parla Amelia Bici: “Non possiamo permetterci passi falsi”

Penultima gara della stagione e ultima sfida casalinga per l’Emilbronzo 2000 Montale. Domani, sabato 6 maggio, alle 15, le nerofucsia ospiteranno al Pala Magagni la Seap-Sigel Marsala. A presentare il match è Amelia Bici, libero di Montale.

“Sabato ci aspetta una partita determinante. Mancano due giornate alla fine del campionato ed attualmente occupiamo la sesta posizione: questo vuol dire che per salvarci occorre portare a casa il bottino pieno. Abbiamo perso molti punti per strada in passato, abbiamo avuto moltissimi alti e bassi, ma ora non ci è più consentito di fare dei passi falsi. Affronteremo una gara alla volta con la massima determinazione e dovremo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto quello che avevamo. Con Marsala avremo sicuramente dalla nostra parte il fattore campo e loro avranno un viaggio lungo sulle spalle. Vogliamo dare al nostro pubblico un ultimo show e mettere in campo una bella pallavolo. Se saremo in grado di rimanere concentrate e focalizzate sull’obiettivo sono sicura che avremo tutte le carte in regola per portare a casa la partita”.

Il fischio d’inizio tra Emilbronzo 2000 Montale e Seap-Sigel Marsala è fissato per le ore 15 di domani, sabato 6 maggio, presso il Pala Magagni di Castelnuovo Rangone (Modena). Gli arbitri del match saranno Antonio Mazzarà e Antonino Di Lorenzo. Sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming, sul canale YouTube “Volleyball World Italia” oltre che in simulcast su volleyballworld.tv (anche sull’app di Volleyball TV).