Emilbronzo 2000 Montale, il nuovo calendario prende sempre più forma

Inizia finalmente a delinearsi la stagione dell’Emilbronzo 2000 Montale che, come tutte le squadre del girone “D” di Serie B1 femminile, avrà cinque partite da recuperare. Stabilite, infatti, le date dei recuperi per quanto riguarda i match rinviati d’ufficio dalla Federazione Italiana Pallavolo. Sono state ufficializzate quattro delle cinque date. La Federazione ha infatti stabilito i recuperi della 12ª, 13ª, 14ª e 15ª giornata, scegliendo di allungare la stagione di un mese anziché inserire i match nei turni infrasettimanale.

Ancora da definire, invece, il recupero dell’11ª giornata contro l’Esperia Cremona, per la quale dovranno trovare l’accordo le due società interessate (presumibilmente in un turno infrasettimanale). Di seguito le nuove date.

11ª giornata | Esperia Cremona vs Emilbronzo 2000 Montale

da stabilire

12ª giornata | Fumara MioVolley vs Emilbronzo 2000 Montale

sabato 2 aprile 2022 (ore 20:30)

13ª giornata | Emilbronzo 2000 Montale vs Conad Alsenese

domenica 10 aprile 2022 (ore 17:00)

14ª giornata | Bleuline Libertas Forlì vs Emilbronzo 2000 Montale

sabato 23 aprile 2022 (ore 17:30)

15ª giornata | Emilbronzo 2000 Montale vs CSV-RA.MA. Ostiano

domenica 1° maggio 2022 (ore 17:00)

L’Emilbronzo 2000 Montale tornerà in campo sabato 12 febbraio, in trasferta, contro la Fos WiMORE CVR (ore 20:30). Il match sarà valido per la 16ª giornata del girone “B” di Serie B1 femminile.