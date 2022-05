L'Emilbronzo 2000 Montale ricevuta in Comune dopo la promozione in A2

L’Emilbronzo 2000 Montale è stata ospite del Comune di Castelnuovo Rangone. Le ragazze e lo staff sono state accolte dal sindaco della cittadina emiliana e di Montale, Massimo Paradisi, e dall’assessore Stefano Solignani. La formazione modenese ha appena conquistato la Serie A2 dopo una cavalcata straordinaria culminata col doppio spareggio vincente in cui è stata battuta Nardi Volta. Il primo nel girone D della B1 di volley femminile aveva lasciato presagire un risultato così brillante che poi si è tramutato in realtà in men che non si dica, evitando inutili e faticose appendici per quel che riguarda i play-off.

All’Emilbronzo 2000 è stata anche consegnata una targa commemorativa che recita espressamente: “L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Rangone si congratula con il Montale Volley per la promozione in Serie A2. Un risultato straordinario che certifica l’ottimo lavoro del presidente Gianfranco Barberini, di coach Andrea Ghibaudi e del suo staff e di tutte le ragazze del gruppo nerofucsia che si sono meritate questo storico traguardo. BentornatA Montale!”.