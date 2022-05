L’Emilbronzo 2000 Montale torna di nuovo in Serie A: stagione praticamente perfetta

La notte in cui i sogni sono, di nuovo, realtà. Dopo appena un anno di purgatorio, l’Emilbronzo 2000 Montale ritorna lì dov’era stato per due stagioni. Ritorna, in Serie A! Una notte, che rimarrà per sempre scolpita nella storia della pallavolo modenese. Magari non come quel 5 giugno 2019, quando Montale raggiungeva per la prima volta la Serie A2. Oggi, due stagioni nel campionato cadetto, e dopo un anno di “purgatorio” in Serie B1, la società del Presidente Gianfranco Barberini ritrova la Serie A.

Una stagione praticamente perfetta, in cui i progetti erano esattamente questi: vincere la Regular Season e provare a tornare subito in A2. Missione compiuta per Fronza e compagne, che dopo aver vinto la stagione regolare con tre giornate di anticipo, utilizzano il minimo di gare nella fase Play-Off e vanno a riprendersi il sogno, svanito meno di un anno fa. Dopo la vittoria per 3-0 di domenica scorsa al “PalaMagagni”, ieri alle nerofucsia serviva vincere almeno due set per brindare alla promozione, e così è stato.

Parte bene Volta Mantovana che si aggiudica il primo parziale (25-23), poi le ragazze di Ghibaudi vincono il secondo set 25-20 e poi, a fine terzo set, vinto ancora da Montale (25-22) fanno scoppiare la festa sugli spalti con i circa quaranta tifosi (il massimo consentito) arrivati dall’Emilia. Il match si chiuderà con la vittoria delle lombarde al tie-break, con i successivi parziali a favore delle padrone di casa (25-22 e 15-11). Top scorer del match la mantovana Boninsegna (20 punti). Il tabellino del match:

NARDI PALLAVOLO VOLTA-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-2 (25-23; 20-25; 22-25; 25-22; 15-11)

NARDI VOLTA: Oriente 0, Maghenzani 8, Boninsegna 20, Marcone 6, Galiero 10, Neriotti 9, Di Nucci (L), Facco 5, Massafeli 0, Manzon 0, Guarnieri 4, Giannace 2, Angelini ne. All.: Marco Breviglieri.

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 16, Frangipane 7, Giardi 3, Gentili 5, Fronza 13, Bici (L1), Odorici 1, Del Romano 4, L. Giovagnoni 2, Aguero 4, Marinelli 4, G. Giovagnoni 7, Cioni (L2). All.: Andrea Ghibaudi.