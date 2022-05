Green Warriors Sassuolo, le ambizioni encomiabili di coach Venco

Un bel quinto posto in Serie A2, a soli tre punti dalla terza piazza del girone A e soprattutto una più che dignitosa partecipazione ai play-off promozione. La Green Warriors Sassuolo ha concluso in modo importante la stagione 2022-2023, ma per il sodalizio neroverde bisognerà fare ancora di più nel corso della prossima annata.

Si ripartirà da questi risultati, che non vanno messi assolutamente in secondo piano, e soprattutto da nuove ambizioni, come quelle espresse a caldo dall’allenatore di Sassuolo, Maurizio Venco. Il suo post social poche ore dopo l’eliminazione della Green Warriors dai play-off non lascia spazio ad alcun dubbio sulla “fame” del tecnico torinese: “Tutti dicono che abbiamo fatto un grande campionato, forse. A mente fredda, credo di non essere riuscito ad ottenere il massimo da ogni singolo giocatore, ma penso che ogni giocatore ha dato tutto quello che poteva, questa è l'unica cosa che conta. Buon cammino a tutte, a chi va e a chi resta”.

È un atteggiamento che non si trova così spesso tra gli allenatori sportivi, ancora meno nella pallavolo, dunque va dato onore al merito per la voglia di crescere e migliorare sempre.