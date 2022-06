Green Warriors Sassuolo: le ultime indiscrezioni sul mercato

A che punto è il mercato della Green Warriors Sassuolo? La domanda è lecita, visto che gli ultimi aggiornamenti sulla formazione neroverde riguardano la fine della stagione 2021-2022, culminata con i play-off di A2 nel volley femminile, poi è calato il silenzio. L’obiettivo della società emiliana è quello di replicare l’ottima annata, puntando sempre sulla valorizzazione delle atlete più giovani e di maggiore prospettiva.

Non mancheranno gli innesti più esperti, tanto è vero che si parla da tempo di Chiara Scacchetti e Aurora Pistolesi, entrambe capaci di ritagliarsi grandi soddisfazioni nelle categorie più alte. Per quel che riguarda le forze “fresche”, invece, si fa riferimento con insistenza a Linda Manfredini, 16enne che è anche figlia d’arte (sua madre ha militato a Modena in A1), un’atleta su cui hanno messo gli occhi tantissimi allenatori. L’impressione, però, è che vada ancora sondato il terreno prima degli annunci ufficiali, da perfezionare non oltre le prossime settimane.