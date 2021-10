La Green Warriors Sassuolo giocherà al Pala Consolata: la decisione è ufficiale

Ormai è ufficiale! La, formazione di volley femminile che milita nel campionato di Serie A2, giocherà a Sassuolo presso il. Nei giorni scorsi il Volley Academy della città emiliana ha infatti ricevuto l’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Pallavolo: la società ha colto quindi l’occasione per ringraziare la Federazione stessa e tutti i club consorziati dellaper aver compreso le motivazioni addotte ed aver autorizzato l’utilizzo dell’impianto per il campionato di Serie A2.

Presso lo stesso impianto continueranno inoltre le attività di eccellenza giovanile e minivolley, consentendo continuità al progetto neroverde, senza dimenticare la funzione di “casa stabile” per la Serie A alla Consolata anche per questa stagione sportiva. Nei prossimi giorni verranno rese note tutte le novità e le informazioni di avvio del Campionato di Serie A2 in partenza questa domenica. La Green Warriors sarà subito impegnata nella lunga e complicata trasferta siciliana per affrontare Marsala.