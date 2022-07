La Green Warriors Sassuolo rinuncia alla Serie A2: al suo posto l'Idea Volley

La società Volley Academy Sassuolo comunica che – dopo cinque anni di attività, di cui quattro in Serie A – ha deciso di interrompere il proprio impegno nei massimi Campionati Italiani, cedendo il passo ad Idea Volley, società storica di Sassuolo, attiva in città fin dagli anni Settanta. Dopo una lunga e proficua collaborazione tra le due Società, che in questi anni hanno ampiamente lavorato assieme, portando avanti progetti giovanili e sociali sul Territorio, ora sarà quindi Idea Volley a cimentarsi nel Campionato di Serie A2: la Società ha infatti presentato in mattinata tutti i documenti necessari all’iscrizione al campionato.

“Sono stati cinque anni stupendi – ha commentato il Presidente del Volley Academy Sassuolo Carmelo Borruto – in cui la pallavolo di alto livello è potuta finalmente tornare a Sassuolo, città che vanta – sia a livello maschile che a livello femminile – una tradizione lunga e di successo in questo sport e che quindi merita anche ora di essere rappresentata nei massimi campionati nazionali".

“Come dicevo – prosegue Borruto – quelli qui a Sassuolo sono stati cinque anni stupendi e ricchi di successi, con la promozione dalla B1 alla A2 il primo anno, con la memorabile vittoria della Coppa Italia alla nostra prima partecipazione in A2, con le ultime ottime due annate e la partecipazione ai Play Off. Allo stesso tempo, abbiamo sempre cercato di portare avanti un progetto giovanile di Eccellenza, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati. Ciò nonostante, ora non ci sono più le condizioni per proseguire nella nostra attività: abbiamo quindi deciso di cedere il passo, accettando la proposta di Idea Volley, una Società storica di Sassuolo, che negli scorsi mesi ci ha manifestato il desiderio e la forte volontà di proseguire il progetto di una pallavolo di Serie A in Città. Ad Idea Volley, a tutti i suoi dirigenti va quindi un enorme in bocca al lupo per la grande impresa in cui stanno per cimentarsi. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare tutti i tifosi, tutti i cittadini che ci hanno seguito in questi anni, così come l’Amministrazione Comunale e tutti gli Sponsor che ci hanno sostenuti”.