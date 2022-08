L’Idea Volley Sassuolo non si ferma: in rosa anche la schiacciatrice Arianna Vittorini

Prosegue la tornata di annunci in casa Idea Volley Sassuolo: si prepara infatti a vestire la maglia bianco azzurra di Sassuolo un’altra giovane giocatrice, la schiacciatrice Arianna Vittorini. Toscana classe 2002, 181 cm, Arianna è cresciuta pallavolisticamente nel Volley Art Firenze, con cui nella stagione 2020 – 2021 ha chiuso il proprio percorso giovanile con un pregevole sesto posto nelle Finali Nazionali di Agropoli.

La stagione 2020 – 2021 è stata anche quella in cui si sono aperte – per Arianna – le porte dei massimi campionati italiani: la schiacciatrice toscana ha infatti preso parte al Campionato di Serie A1 con la maglia de Il Bisonte Firenze. La nuova schiacciatrice sassolese ha vestito poi la maglia de Il Bisonte anche nell’ultima stagione, disputando il Campionato Nazionale di Serie B2. Quella che sta per cominciare a Sassuolo sarà quindi per Arianna la prima stagione lontano da casa e fuori dalla sua Toscana.

Nei giorni scorsi è stata raggiunta telefonicamente Arianna e queste sono state le sue parole: “Può sembrare scontato, però per prima cosa voglio dire che sono molto contenta di arrivare a Sassuolo: prendere parte al Campionato di A2 non è una cosa che succede tutti i giorni e non è una cosa che succede a tutte le giocatrici di pallavolo, per cui sono molto fiera di aver ricevuto la chiamata di Sassuolo”.

“Nelle scorse settimane ho avuto modo di familiarizzare con l’ambiente di Sassuolo e l’impressione è stata ottima, di un posto in cui si lavora davvero bene e con serietà. Il gruppo che è stato allestito mi sembra un buon mix tra atlete giovani e ragazze più esperte e sono sicura che si creerà un bel gruppo, in cui fare bene. Non vedo quindi l’ora di arrivare a Sassuolo e conoscere tutti: questa sarà la mia prima esperienza lontano da casa e sono molto emozionata e felice. Non vedo davvero l’ora di tornare in palestra: senza la pallavolo non ci so proprio stare”.