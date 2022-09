Idea Sassuolo, la quarta settimana di preparazione coincide con le prime amichevoli

Prosegue senza sosta la preparazione della BSC Materials Sassuolo in vista dell'avvio del prossimo Campionato di Serie A2 Femminile. Per le biancoazzurre di coach Venco, quella in corso è la quarta settimana di preparazione: dopo gli allenamenti sulla sabbia ed al campo di atletica, da questa settimana Capitan Dhimitriadhi e compagne si stanno allenando al Pala Paganelli di Sassuolo, che da questa stagione ospiterà nuovamente le partite casalinghe della formazione sassolese.

La quarta settimana di preparazione porta con sé anche la prima uscita stagionale della BSC Materials: infatti le ragazze sono state impegnate nel primo di una lunga lista di allenamenti congiunti. Per l'esordio, le sassolesi hanno ricevuto al Pala Paganelli la Tieffe ZeroSystem San Damaso, formazione modenese che prenderà parte al prossimo Campionato di Serie B1. Il test si è concluso in maniera positiva, per la precisione una vittoria convincente per 3-1. Il prossimo allenamento congiunto, invece, è in programma per venerdì 23 settembre, sempre al Pala Paganelli: alle 19:00 l’avversario sarà il Volley Team Bologna.