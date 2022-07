L'Idea Volley Sassuolo sceglie il nuovo logo per il campionato di A2

Dopo l’annuncio della prossima partecipazione al Campionato di serie A2 2022 – 2023, arriva un’altra grande novità in casa Idea Volley: per affrontare al meglio la nuova ed entusiasmante sfida, la Società ha deciso di rifarsi il look e ora è pronta per mostrare il nuovo logo. Il desiderio era quello di un logo moderno ed al passo con i tempi, che ricordasse nello stile quello dei college americani, inserendosi così in uno dei trend del momento.

Coerentemente con questa linea, si è deciso di inserire nel logo un animale rappresentativo ed è stata scelta la lince, uno dei più grandi predatori che abitano le foreste del continente europeo.

La società prosegue così: “Allo stesso tempo – però – volevamo un logo che ci permette di mantenere un legame con le nostre radici: ecco quindi che nel nuovo logo, esattamente alla base della lince, troviamo la stessa palla stilizzata che era presente nel precedente logo Idea Volley. Un filo diretto tra passato e presente si ritrova anche nel font scelto e nei colori utilizzati nel logo. Tra passato e presente si muove anche lo Staff Dirigenziale con cui la nostra Società affronterà la sua prima avventura nel Campionato di Serie A2 Femminile, uno staff in cui la quota rosa è nettamente in maggioranza. Come già anticipato nei giorni scorsi, il ruolo di Presidente sarà ricoperto nuovamente da Morena Balestrazzi, alla guida di Idea Volley dal 2015. La carica di Vice Presidente sarà invece ricoperta da ben due persone, a testimonianza del salto in avanti: Davide Ventura, che sarà in particolare Responsabile e Team Manager della formazione di Serie A2, e Laura Ferrari, dirigente storica di Idea Volley, a cui sarà affidata la cura del Settore Giovanile. Completano lo staff dirigenziale Emanuela Tosi, Responsabile Marketing, e Giorgia Casolari, Responsabile Comunicazione”.