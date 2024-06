Irene Mescoli orgoglio modenese: prestigiosa convocazione con la Nazionale Under 20

Altro giorno, altro giro di convocazioni in casa Scuola di Pallavolo Anderlini. Dopo quella di Stella Cornelli, Asia Spaziano e Martina Susio, nei giorni scorsi è arrivata la convocazione in Nazionale per altre giocatrici del club modenese. Si sta parlando della convocazione per la Nazionale Junionres Under 20: su segnalazione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili, Gaetano Gagliardi, Irene Mescoli prenderà parte a un collegiale presso il Centro Federale Pavesi di Milano dal 21 giugno al 1° luglio. È l’ennesimo attestato di stima per una giovanissima (compirà 18 anni a luglio) che ha il volley nel sangue.

Non potrebbe essere altrimenti visto che è nata praticamente sui taraflex. Irene è infatti figlia di Marcello Mescoli - palleggiatore che a Modena ricordano molto bene per la Coppa Cev conquistata nel 2004 - e di un’altra pallavolista del calibro di Claudia Fiorini. È inoltre nipote di Mauro Mescoli che vanta la conquista di ben 4 scudetti, senza dimenticare la zia Francesca. La carriera dell’atleta classe 2006 è iniziata con la scuola di pallavolo Anderlini, dando il via a esperienze sempre con ragazze più grandi di lei di almeno due anni. È riuscita a conquistare il Trofeo dei Territori impreziosendolo col premio di MVP, senza dimenticare le avventure in Nazionale con le varie Under.

Lo scorso anno ha assaggiato finalmente la Serie A2 con la Pallavolo Montale: l’esperienza è purtroppo culminata con la retrocessione, però le ha consentito di accumulare 20 presenze, condite da 25 punti, 2 ace e 2 monster block. Attualmente è una giocatrice della Giusto Spirito Rubiera, società reggiana che sta lottando per un posto al sole in A2 e che è allenata dallo stesso coach che Irene ha conosciuto a Montale, Andrea Ghibaudi.

Sul web si può ancora trovare un’intervista fatta dal quotidiano “L’Adige” ai suoi genitori e datata 23 novembre 2006, quando il talento in erba modenese aveva appena 4 mesi di vita. La domanda sul futuro della figlia appena nata fu inevitabile, con mamma Claudia che fu sibillina: “Non so se sceglierà proprio il volley. I geni ci sono. Certo ci dispiacerebbe se rinunciasse a dedicarsi a qualche sport”. C’è poco da aggiungere, quei geni sembrano proprio esserci e starà a lei dimostrare che può raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.