Kerakoll Sassuolo stecca all'esordio, vince Promo Pharma 3-1

Falsa partenza per la Kerakoll Sassuolo che in questo inizio 2023 si trova di fronte una buonissima PromoPharma San Marino abile a rimanere lucida nei momenti cruciali e a vincere 3-1.

Si sono affrontate due squadre dal gioco veloce e grintoso e, alla fine, ha vinto quella che ha sbagliato di meno. La partita è stata davvero piacevole ed emozionante viste le caratteristiche tecnico tattiche delle due compagini e il tiratissimo quarto set è stato un bel regalo per il pubblico del Pala Casadei. Le difese hanno lavorato tanto e bene e i padroni di casa si sono giovati di una buonissime prestazioni in seconda linea (buona prestazione del libero Morelli) mentre i soliti Benvenuti (bravissimo anche in difesa) e Kiva hanno tenuto a galla l’attacco casalingo anche quando il muro avversario sporcava davvero tutti i palloni.

Coach Mascetti chiama i suoi a essere aggressivi in ricezione fin da subito. Tutti e due i team partono molto decisi privilegiando gli attacchi dalle bande e il gioco veloce. Il primo time-out arriva sull’11/8 per i padroni di casa chiamato dal Sassuolo. Si prosegue sulla stessa falsariga con le due squadre che sbagliano qualche battuta di troppo (19/16) cercando la potenza. Sassuolo alza il muro facendo ricorso alla panchina ma al secondo time out San Marino è comunque avanti 21/16. Dopo aver subito un parziale di 2/5 tocca a Mascetti chiamare un time-out per tirare le fila del gioco ma è un errore in battuta della Kerakoll a regalare il decisivo punto per il 25/22 finale.

L’inizio del secondo set vede gli ospiti, particolarmente fallosi in battuta e attacco, in grossa difficoltà (9/3). Il cambio della diagonale porta loro dei benefici tanto che si riportano sotto nel punteggio (12/10) e riaprono il set. Soprattutto è il muro della Kerakoll a essere particolarmente efficace in questo momento della partita, toccando molte palle. Il palleggiatore Rondelli sceglie di innescare a turno Benvenuti, Kiva e Caselli che trovano le contromisure al muro avversario e riportano decisamente avanti la PromoPharma (23/17). E’ proprio un attacco di Kiva a chiudere il set (25/19). Terza frazione di gioco in equilibrio fino al 9 pari quando Sassuolo fa segnare un parziale di 1/5. Le due squadre continuano a sbagliare qualcosa di troppo in battuta ed è sempre il muro ospite a creare i problemi più grossi agli attacchi casalinghi. Sul 10/14 coach Mascetti è costretto a chiamare time-out. I Titani recuperano e si mettono in scia agli avversari fino ad agguantarli sul 16/16. Sul 19 pari un attacco avversario e un errore ricacciano sott’acqua i sammarinesi (19/21) che non recuperano più (22/25).

Nel quarto parziale inizia meglio la PromoPharma (8/5) che tiene a distanza gli avversari (17/12 al secondo time-out ospite). Un paio di ace di Anceschi rimettono in scia Sassuolo (17/15) e riaprono set e match. Il pareggio arriva sul 21/21 e si va ai vantaggi. Un “extratime” davvero lungo ed emozionate che si conclude solo 34/32 al settimo tentativo da parte dei titani dopo che anche la Kerakoll ne aveva avuti due e non è riuscita a sfruttarli a dovere.

PromoPharma San Marino – Kerakoll Sassuolo 3 - 1

I parziali: 25-22, 25-19, 22-25, 34-32

Arbitri: Vieri Santin (1°) e Marianna Santoniccolo (2°).

Tabellino PromoPharma. Benvenuti 20, Caselli 7, Paganelli 13, Kiva 22, Bernardi 7, Rondelli 3, Morelli (L2), Andrea Lazzarini, Cicconi, Ricci. N.E.: Carigi, Elia Lazzarini, Bacciocchi (L2), Conti. Ace 3. Errori Battuta 15. Muri punto 7. All. Stefano Mascetti.

Tabellino Kerakoll Sassuolo. Marani, Bevilacqua 6, Mantovani, Calosi 5, Vellani 1, Marchesi 5, Anceschi 18, Bigarelli 25, Lodi 11, Sartoretti, Paletta L1), Pieroni (L2). N.E.: Pasquesi. Ace 3. Errori Battuta 14. Muri punto 11. All. Alberto Di Mattia.