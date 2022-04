Superlega, Modena paga cara la vittoria con Perugia: Leal dà un calcio, squalificato quattro giornate

Una vittoria che costa molto cara. Al termine di gara 1 di semifinale playoff, vinta da Modena 3-1 al PalaBarton di Perugia, i tifosi purtroppo hanno potuto assistere a una scena tutt'altro che sportiva: un inizio di rissa in campo.

Nella fattispecie Yoandy Leal ha dato un calcio a Travica, probabilmente senza riuscire nell'intento; il gesto, tutt'altro che sportivo, costa caro: quattro giornate di squalifica per il giocatore brasiliano. La motivazione del giudice sportivo è chiara: "per aver, a fine gara, colpito un atleta avversario con un calcio e per averne successivamente, spintonato un altro".

La società ha fatto ricorso per sperare nella riduzione della pena; al momento Leal salterebbe le prossime quattro gare di semifinale oppure anche di finalissima.