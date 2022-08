Il libero Federica Pelloni torna a Sassuolo per indossare la maglia dell’Idea Volley

Graditissimo ritorno in casa Idea Volley Sassuolo, che si prepara ad accogliere una giocatrice che nelle scorse stagioni ha vestito a lungo la maglia di Sassuolo: si tratta di Federica Pelloni, libero classe 2002. Cresciuta nel Volley Castelvetro, nella stagione 2017 – 2018 Federica si sposta a Modena e chiude la stagione con due ottimi risultati alle Finali Nazionali (quarto in U16 e sesto in U18).

Nelle due annate sportive successive veste la maglia di Sassuolo e prende parte al campionato giovanile di Under 18 ed ai campionati di Serie C e B2. Aggregata più volte alla prima squadra in allenamento, nella stagione 2019 – 2020 colleziona anche alcuni ingressi in campionato e dall’anno successivo entra a far parte stabilmente della prima squadra, compagna di Busolini, Civitico e Dhimitriadhi.

Nella scorsa stagione, ha preso parte al campionato di B1 con Imola ed ora Federica si prepara a vestire nuovamente la maglia di Sassuolo: “Posso proprio dire di essere tornata a casa! L’anno passato ad Imola mi ha formata tanto sia dal punto di vista sportivo sia da quello personale: per me è stata la prima esperienza fuori casa ed è stata estremamente formativa sotto tanti aspetti. Tornare a Sassuolo è stato sempre il mio obiettivo e sono felice che mi sia stata data l’opportunità e la fiducia di far parte della rosa della Serie A2 per la nuova stagione. Ritrovare Coach Venco e gran parte delle ragazze che già conosco sarà un’ottima base dalla quale partire. Sappiamo che il lavoro da fare è tanto e che sarà un anno bello tosto ma non vedo l’ora d’iniziare”.