Lorenzo Bernardi e la Nazionale: “Mi sembra di essere tornato ai tempi della Panini Modena”

La nuova Nazionale Femminile guidata da Julio Velasco ha affrontato i primi due impegni del proprio percorso, una doppia amichevole contro la Svezia (in entrambi i casi il match è terminato 3-0 per le Azzurre). Lorenzo Bernardi, tecnico dell’Igor Novara, è stato scelto dal coach argentino come vice (insieme a Massimo Barbolini), una emozione a dir poco unica. L’ex giocatore della celebre Generazione dei Fenomeni ha affidato ai social le proprie sensazioni per quel che riguarda questa avventura.

In particolare, Bernardi ha fatto riferimento al periodo in cui giocava a Modena e il suo allenatore era proprio Velasco: “I ricordi ritornano immediatamente all’agosto del 1985 quando iniziai la mia esperienza con la Panini. Da quel giorno è passato molto tempo dove ho avuto la possibilità di vincere tanto e di imparare molto dalle sconfitte subite ma mai avrei pensato che dopo 39 anni mi sarei ritrovato nello staff della squadra più sognata e desiderata da tutti nuovamente assieme a coloro che sono stai i miei maestri. Tutti assieme siamo più forti e con questo gruppo di ragazze lo siamo ancora di più”.

Bernardi ha vestito la maglia gialloblu dal 1985 al 1990: Velasco ne intuì le doti di abile schiacciatore, un rapporto di fiducia proseguito poi anche nella Nazionale Maschile. A Modena il tecnico trentino ha vinto quattro scudetti, tre edizioni della Coppa Italia, una Coppa Campioni e una Coppa delle Coppe.