L’Omag Marignano frena l’entusiasmo nerofucsia, Montale sconfitta 0-4 in Romagna

In Romagna arriva la “vendetta” dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano, che dopo la sconfitta del 28 settembre scorso in Emilia, oggi hanno restituito il favore all’Emilbronzo 2000 Montale nel test disputato sulle sponde dell’Adriatico. È un’Emilbronzo 2000 in po’ offuscata quella che viene fuori dal test-match contro San Giovanni in Marignano. Le ragazze di coach Ghibaudi non riescono a portare a casa neanche un set dei quattro giocati ieri pomeriggio. Una squadra, quella nerofucsia, alla quale è decisamente mancata la costanza.

Approccio al match decisamente complicato, al quale si aggiunge la chiara crescita delle romagnole. Si rivede Angelini ma solo a referto, con la centrale montalese che ha ripreso ad allenarsi solamente ieri. Partenza, come detto, da incubo per Montale. Il primo parziale si apre subito con un allungo delle romagnole (8-4), che poi scappano (16-8 e 21-9) fino a vincere il set 25-12. Perovic subito sugli scudi (sette punti), per Montale (con difficoltà in attacco) sono tre punti a testa per Visintini e Fronza. Decisamente più equilibrato il parziale successivo, che si gioca praticamente punto a punto. Cresce leggermente la percentuale in attacco e si riduce quella delle romagnole che comunque si aggiudicano il set al fotofinish (25-23).

Cinque punti per la ritrovata Saguatti, quattro per Mescoli. Nel terzo set torna a calare l’attacco di Montale, mentre dall’altra parte emerge Bolzonetti (cinque punti). Alle nerofucsia non bastano i quattro punti di Bozzoli e cede 20-25. Si decide di giocare anche un quarto set, che è simile al secondo. Montale parte avanti e ci rimane almeno fino al 16-14, poi tornano a farsi sotto le romagnole che si aggiudicano anche il quarto set (26-24). Sette punti per Covino, quattro per Zojzi. Le nerofucsia sono ora attese da un ultimo test-match, quello in programma il 16 ottobre sul campo dell’Itas Trentino. Esordio in campionato il 23 ottobre (derby con Sassuolo al “PalaMagagni”).