Massimo Barbolini scelto come vice-coach della Nazionale Femminile: incarico prestigioso per il tecnico modenese

Con la conferenza stampa di ieri, il tecnico Julio Velasco è stato ufficialmente presentato come nuovo commissario tecnico della nazionale maggiore di pallavolo femminile. L’allenatore argentino, nativo di La Plata, ha già guidato la nazionale femminile nel biennio 1997-1998 e dunque torna adesso a ricoprire il ruolo di CT delle azzurre a venticinque anni di distanza dal suo primo incarico. È stato inoltre ufficializzato che l'allenatore modenese Massimo Barbolini, dopo essere stato il secondo di Velasco tra il 1985 e il 1989 alla Panini Modena, tornerà a ricoprire il ruolo di suo vice allenatore, ma stavolta nello staff tecnico della nazionale.

A coach Barbolini, che continuerà regolarmente a guidare la Savino Del Bene Volley, vanno i migliori auguri di buon lavoro, perché insieme a Velasco possa portare la nostra nazionale alle prossime Olimpiadi ed ai traguardi più prestigiosi. Il commento di coach Massimo Barbolini: “Prima di tutto per me è un grosso privilegio poter tornare a collaborare con la Federazione Italiana. Ho accettato con grandissimo entusiasmo l’invito di Julio Velasco, perché per me è un piacere tornare a lavorare con lui, che considero un grandissimo allenatore. È una cosa bella ritornare a lavorare insieme dopo più di trent’anni ed è uno dei motivi per cui ho accettato. L’altro motivo ovviamente è poter partecipare a questa nuova avventura della nazionale verso le Olimpiadi di Parigi, passando prima però dalla qualificazione. È una cosa per me entusiasmante e ne sono molto felice. Ora però voglio chiudere questa parentesi e continuare a pensare a quello che è il lavoro che sto facendo con la Savino Del Bene Volley. Fino al termine della stagione non si parla più di nazionale.”

Barbolini ha guidato questa stessa Nazionale come primo allenatore dal 2006 al 2012. In questa vesta ha permesso alle Azzurre di conquistare la Coppa del Mondo nel 2007 e nel 2011, le edizioni 2007 e 2009 degli Europei, la Gran Champions Cup nel 2009, oltre al bronzo nel Gran Prix 2007.