Volley serie A3, buona la prima per lo Stadium Mirandola: Parma ko in amichevole

Non sarà una partita ufficiale, ma vincere fa sempre bene al morale. Soprattutto se si tratta di un derby. Lo Stadium Mirandola, in un allenamento congiunto disputato ieri sera al PalaRaschi (il primo della stagione), ha sciorinato una prestazione convincente andando a vincere per tre set ad uno e dimostrando di essere già in forma campionato.

Il risultato è di grande prestigio in quanto Dall'Olio non ha potuto schierare i fratelli Ghelfi (il palleggiatore Giacomo era a letto con l'influenza, mentre l'opposto Francesco è rimasto vittima di un risentimento muscolare) e così il tecnico ha scelto come regista il figlio Andrea.

Il resto del sestetto è completato da Gulinello opposto, Dombrovski e Stohr sulla linea degli schiacciatori, Caciagli e Rustichelli a far coppia al centro. Non sono scesi in campo inoltre, causa qualche problemino rimediato durante la preparazione, Bellei e Capua, tenuti dunque precauzionalmente a riposo.

Tra i singoli si segnala l'ottima prova del tedesco Stohr, primo straniero della storia di questa società, che è andato a segno 17 volte con un ragguardevole 45% in fase d'attacco; non ha sfigurato nemmeno Caciagli, che di palloni ne ha messi a terra 11 totalizzando il 56% sempre in ambito offensivo.

Le due squadre si ritroveranno in serie A3 girone bianco e c'è da scommettere che si daranno battaglia fino in fondo. Quello di ieri è stato solo il primissimo atto.

IL TABELLINO

WiMORE Parma-Stadium Pallavolo Mirandola 1-3 (13-25, 23-25, 25-15, 20-25)

WiMORE PARMA: Chakravorti 3, Cuda 10, Rossatti 9, Ferraguti 12, Sesto 2, Fall 1, Cereda (L), Beltrami 11, Reyes 12, Bussolari 4, Chirila 2, Zecca (L), Colangelo. All.: A.Codeluppi-Borghi

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA: A.Dall’Olio 5, Gulinelli 4, Stohr 17, Dombrovski 8, R.Rustichelli 9, Caciagli 11, M.Rustichelli (L), Canossa 4, Angiolini (L) 4. N.e. Capua, G.Ghelfi, Bellei, F.Ghelfi, Scaglioni. All.: F.Dall’Olio-Pinca