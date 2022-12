Volley A3, Mirandola è viva: con gli ultimi tre punti ha alzato la testa

"Stiamo risolvendo i nostri infortuni e il livello degli allenamenti sta salendo. Dobbiamo essere bravi ora a mantenere il ritmo". Sono le parole di Giacomo Ghelfi, il capitano dello Stadium Pallavolo Mirandola, la formazione di serie A3 girone bianco che ha chiuso il suo 2022 con un bella vittoria per 3-1 contro la Geetit.

Tre punti che valgono oro per una squadra che, dopo un periodo assolutamente buio da fondo della classifica, sta rialzando il capo e ha un intero girone di ritorno per provare a salvarsi. Il bottino pieno ora vale 10 punti in classifica, come Monselice, ma Mirandola è penultima e non più ultima e poi ci sono San Donà e Brugherio a 14 e Montecchio a 15.