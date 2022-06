Stadium Mirandola, domani si decide il futuro

Dalla gioia all'incertezza. Sembrava scontata, dopo averla conquistata sul campo, l'iscrizione dello Stadium Mirandola alla serie A3, ma a quanto pare non sarà così. E' scaduto infatti oggi il termine per la cessione dei titoli sportivi e la società gialloblù si è trovata di fronte ad un bivio: accettare il salto di categoria, con tutti i costi che questo comporta, oppure rimandarlo, preferendo continuare ad essere protagonista in serie B.

Lo scrive La Gazzetta di Modena, secondo la quale nella mattinata odierna sarebbero avvenuti degli incontri tra la dirigenza, rappresentate dal presidente Silvestri e dal suo vice Neri, e alcuni partner cittadini, dai quali si deciderà tutto.

Per conoscerne gli esiti tuttavia bisognerà aspettare la tarda mattinata di domani: per le ore 12 è stata convocata una conferenza stampa on line duranre la quale verranno illustrati i provvedimenti del caso. La diretta sarà garantita dalla pagina Facebook di Radio Pico (il link è il seguente: https://www.facebook.com/radiopicopaginaufficiale)