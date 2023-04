Squadra in casa

Squadra in casa Brugherio

Lotta e si fa sentire, ma non basta. In gara 1 dei playout di serie A3 girone Bianco Mirandola perde 3-1 contro Brugherio fuori casa e dovrà necessariamente vincere gara 2 per giocare almeno gara 3.

I primi tre set sono finiti tutti 25-22, soltanto il secondo a favore dei modenesi. Nel quarto set una lunghissima battaglia chiusa dai lombardi 31-29.